HT Magazin’de yer alan habere göre, şarkılarını aralarında nişanlısı Ümit Cem Şenol’un da bulunduğu 2500 kişiyle birlikte seslendiren şarkıcı, basın mensuplarının “2017 nasıl geçti?” sorusuna şu yanıtı verdi:



‘11 AYIN SULTANIYIM’

“Zirve... Şu an telifmetre listesinde birinci olduğum için 11 ayın sultanıyım. Spotify’da Türk kadın şarkıcılar arasında ilk beş listesindeyim. Youtube rakamları listesinin alakası yok. Demek ki Youtube rakamları sahte. ‘Şu kadar dinlendim. Başarılıyım’ diye algı yaratıyorlar. Artık Türk halkını kandırmayı bıraksınlar. Şampiyonun belli olduğu yer telifmetredir. Orada şampiyonum, ikinci kim?’ diyorum.”



