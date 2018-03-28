Sözcü'nün haberine göre, ilk defa podyum da boy gösteren Hande Yener’in performansı ünlü mankenleri aratmadı. Defile sonu objektiflere sevgilisi ile poz veren Hande Yener daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Oldukça heyecanlı olduğunu belirten Hande Yener, ”Benim için bambaşka bir deneyim oldu. Kendimi podyumda çok merak ediyorum izlemek için sabırsızlanıyorum.’ ‘dedi.



Yaklaşık bir ay bu defile için hazırlandığını söyleyen Yener, ”Uçmayı biliyordum ama yürümeyi yeni öğrendim.” diyerek her zaman ki gibi iddialı konuştu.

Bu Konu İle İlgili Haberler