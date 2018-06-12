Handknattleiksfelag - Akranes maçı öncesi rakamlar

Handknattleiksfelag ve Akranes, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:15. 14 puanlı Handknattleiksfelag 2. sırada bulunuyor, Akranes 16 puana sahip ve 1. sırada. Handknattleiksfelag son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Akranes, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Handknattleiksfelag galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.40, Akranes galibiyet oranı 1.95.

Handknattleiksfelag önceki hafta Vikingur Olafsvik mücadelesinde 2-1 kazandı.

Akranes ise Valur karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Handknattleiksfelag, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Handknattleiksfelag, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

Akranes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Akranes, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.