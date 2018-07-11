Handknattleiksfelag - Haukar rakamlar

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Handknattleiksfelag, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü Haukar takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. 22 puanlı Handknattleiksfelag 2. sırada bulunuyor, Haukar 13 puana sahip ve 6. sırada. Handknattleiksfelag, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Haukar, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 614 kodlu maçı oynayanlar; Handknattleiksfelag galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Haukar galibiyet oranı 0.00.

Handknattleiksfelag son hafta oynanan Keflavik maçında 2-1 kazandı.

Haukar ise Selfoss karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Handknattleiksfelag, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Handknattleiksfelag, kendi sahasında 10 gol attı, 3 gol yedi.

Haukar, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Haukar 8 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.