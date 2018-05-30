Handknattleiksfelag - Leiknir maç önü

Handknattleiksfelag ve Leiknir, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi Handknattleiksfelag 10 puanla 1. sırada, Leiknir 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Handknattleiksfelag, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Leiknir, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 297 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Handknattleiksfelag kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Leiknir sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Handknattleiksfelag önceki hafta Keflavik mücadelesinde 2-1 kazandı.

Leiknir, Grotta Seltjarnarnes karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Handknattleiksfelag, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

Leiknir, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Leiknir 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.