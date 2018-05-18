Handknattleiksfelag - Selfoss maçı heyecanı

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Handknattleiksfelag, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Selfoss takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:15. 4 puanlı Handknattleiksfelag 2. sırada bulunuyor, Selfoss 1 puana sahip ve 10. sırada. Handknattleiksfelag, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Selfoss, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 167 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Handknattleiksfelag kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Selfoss sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Handknattleiksfelag önceki hafta Keflavik mücadelesinde 2-1 kazandı.

Selfoss ise Haukar maçında 2-1 kazandı.

Handknattleiksfelag, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Selfoss, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Selfoss 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.