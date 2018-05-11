Handknattleiksfelag - Vikingur Olafsvik maç önü

Handknattleiksfelag ve Vikingur Olafsvik, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Handknattleiksfelag 3 puanla 2. sırada, Vikingur Olafsvik 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Handknattleiksfelag, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Vikingur Olafsvik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 268. İddaa'da Handknattleiksfelag kazanır 2.10, berabere biter 3.20, Vikingur Olafsvik kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Handknattleiksfelag önceki hafta Vikingur Olafsvik mücadelesinde 2-1 kazandı.

Vikingur Olafsvik ise Handknattleiksfelag maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Handknattleiksfelag, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Vikingur Olafsvik, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vikingur Olafsvik 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.