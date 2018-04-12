Başaran Holding'e ait Challanger 604 tipi uçak 11 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri Şarika kentinden İstanbul'a gelirken İran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu 11 kişi yaşama veda etmişti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, uçağın uçuş verileri ile kokpit konuşmalarının kaydedildiği CVR ile FDR cihazları kaza yerinde bulunduktan sonra gönderildikleri Paris'te analiz süreci de geçtiğimiz günlerde başladı.



Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'a ait Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde yapımı devam eden uçak hangarına Mina ismi de yazıldı.



MC Havacılık' ait Bombardier Global Express TC-FRK kuyruk tescilli uçakta da Mina yazısının yer aldığı görüldü.

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