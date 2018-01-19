Hangi bitki çayı ne işe yarıyor?

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Ayrıca yeşil çaydaki en önemli bileşik olan epigallokateşingallat (ECGC) dir. ECGC birçok hastalığa iyi gelen ve tedavi edici özelliği olan bir bileşiktir. Yeşil çayın içerisindeki vitamin ve mineraller de sağlık için büyük önem taşır. Yeşil çaydaki C vitamini, grip ve genel soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.