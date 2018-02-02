Bu yazıyı bulunduğunuz ortamda seslice okuyun ve kendinize sorun lütfen. Kimler bunları yaşadı? Her şey yolundaydı. Kilo problemi yaşamadınız. Sonra hastalık, sakatlık, depresyon, evlilik, mutsuzluk ya da değişiklik gibi bir sebepten dolayı kilo almaya başladınız. Bunu fark ettiğiniz an bir uzmana gittiniz ve “Ben kilo almaya başladım. Ne yapmalıyım?” diye sordunuz. Doktor muayenesi, diyetisyenin size özel hazırladığı program derken problemi bulup çözdünüz. Hatta belki de psikologdan yeme davranışı hakkında eğitim aldınız ve spor hocasıyla egzersiz programını hayatınıza yerleştirdiniz.

BİZE ENGEL OLAN NEDİR?

Olması gereken bu mu? Evet! Hepimiz bunu biliyor muyuz? Evet! Peki neden yapamıyoruz? Nedir bize engel olan? Eskiden olsa “Herkesin doktora, diyetisyene gidecek gücü yok” diyenler olurdu, haklı da olabilirlerdi. Ama şimdi, hastanelerde, spor salonlarında, aile merkezlerinde, daha birçok yerde diyetisyene ulaşma şansınız var. Bununla ilgili bir sürü program var. Uzmanların yazdığı kitapların sayısı her geçen gün artıyor. Tabii gerçek uzmanların kitaplarından bahsediyorum, diyetisyenmiş gibi davrananlarınkilerden değil. Malum, herkes her şeyi biliyor memlekette.

Peki kaçınız diğer yolu seçti? Kilo almaya başladınız ve önce kendi kendinize dikkat etmeye çalıştınız. Olmadı. İnternetten biraz araştırma yaptınız, kafanız karıştı. Bu sırada akşam yemeğini kesmeyi deniyordunuz. Sonra bir arkadaşınız size bir liste verdi, “Ben bununla zayıfladım” dedi. “Bir bakayım” dediniz, oldu ya da olmadı.

“En iyisi spor” dediniz, başladınız. Çok güzel zayıfladınız ama bırakınca kilolar geri geldi. Bir çay vardı, “Bir kereden bir şey olmaz” dediniz, içtiniz, yan etkilerini duyunca yarım kaldı.

METABOLİZMA BOZULUYOR

Bu listeye daha çok şey eklenir ama burada bırakalım. Çünkü ilerledikçe tehlike artıyor. Her denemede metabolizmamızı daha çok bozuyoruz. Kalorisi çok düşük diyetlerle aç kalarak zayıfladığınızda ki bunu meslektaşlarım da yapıyor bazen, bir sonraki adımda daha kötü günler sizi bekliyor. Diyetin modası olmaz! Hadi bu bilgiyi yayalım. Eşimiz dostumuzla paylaşalım. Biri yanlış diyet yapıyorsa “Dur” diyelim. Birbirimize sahip çıkalım.

BUNLARA DİKKAT!

- Kendinize iyi bakın.

- Sağlıklı beslenme dışında size verilen ürünleri yemeyin.

- “Bunun proteini yüksek, tok tutar” deseler de sorgulayın. Gerek var mı? Proteini zaten mutfağınızdaki sağlıklı yiyeceklerden almıyor musunuz? Bu kadar aç kalmanıza gerek var mı? Düşük kalorili bir diyeti ne kadar sürdürebileceksiniz? Gerçekçi ve bedeninize saygılı olun.

- Güvenilir kişilerle, işin uzmanlarıyla birlikte çalışın ve mutlaka kontrollerinizi düzenli olarak yaptırın.

- Öğün atlamayın.

- Bilmediğiniz ilaçları içmeyin, çaylara inanmayın.

- İğne yaptırmayın. Toz karışımlar içmeyin.

- Juice’ler ve detoks sularıyla yağ yakacağınızı sanmayın.

HER YANLIŞ BEDENİNİZDE İZLER BIRAKIR

“1 ayda 10 kg verdim” diye sevinenler, şimdiden geçmiş olsun! Sosyal medyada görüyorum; “1 ayda 10 kg! 2 haftada 8 kg!” diye paylaşıp duruyor insanlar! Kendi sağlığını çok da ciddiye almayanlar, tecrübesiz ellerde aç kalarak bazen de uygunsuz ürünler kullanarak nasıl bu yarışı birinci bitiririm diye uğraşıyorlar. Yazık! “Ben ondan daha hızlı zayıflayacağım” diye yaptığınız her yanlış kendi bedeninizde izler bırakıyor. Bize gelen danışanların yüzde 90’ı “Artık hiçbir yöntemle zayıflayamıyorum! Takıldım!” diyor. Bu iyi mi peki? Hani verdiğiniz pozlar? “3 ayda 30 kg gitti” diye duyurmuştunuz? Yapmayın! Böyle böyle hasta oluyoruz. Bağışıklık, sinir ve sindirim sistemi böyle kızıyor ve sonra da hesap soruyor bizden.

HIZLI GİDEN HIZLI GELİR!

BU kuralı unutmayın. Hayatınızı değiştirerek ve daha sağlıklı hale getirerek kilo vermeye çalışın. Hiç yapmadığınız bir şeyi yapmak sadece kısa süreli cevap almanızı sağlar. Yaşam şeklinizi değiştirmediğiniz sürece mide ameliyatı da olsanız, verdiğiniz kilolar geri gelir.

SAĞLIKLI BESLENMEDE YASAK OLMAZ!

SAĞLIKLI beslenme kurallarının ‘gerçek’ olan kısmını incelediğimizde şunu görürüz: Her besin grubu vardır! Karbonhidratlar, proteinler, yağlar... Şekere bile toplam kalori ihtiyacımızın yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde izin var.

Bunu yapan insanlar sağlıklı yaşıyor. Hastalanmıyor ve kaliteli bir yaşlılık sürüyor. Yasaklar sorunların büyümesine sebep olur. En iyisi uzman desteği almak ve sağlığınızı riske atmamaktır.

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