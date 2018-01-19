Karaciğerde meydana gelen iltihabi reaksiyon olarak tanımlanan hepatitin, özellikle virüs kaynaklı Hepatit B ve Hepatit C türlerindeki kronikleşme riskinin, toplum sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen “Kronik hepatit dünya genelinde hem maddi hem de manevi açıdan toplumsal bir sorun olarak kabul edilmektedir. Hepatitin tanımlanmasının yanı sıra nasıl bulaştığının bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yeni kuşakta görülme sıklığı azalacaktır” dedi.
Hangi hepatit türü nasıl bulaşıyor?
Dr. Nurullah Dikmen, hepatit türlerinin bulaşma yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi: “Aşısı bulunan Hepatit A, mikroplu yiyeceklerden, sudan ya da oral yolla bulaşabiliyor. Çocuklarda hastalık daha hafif şikâyetlerle seyredebiliyorken büyüklerde daha ağır şikâyetlere neden olabiliyor. Hepatit B – Hepatit C – Hepatit D, kan ve vücut sıvıları ile bulaşabiliyor. Anneden çocuğa doğum sırasındaki travmaya bağlı olarak da geçebiliyor. Hepatit D, Hepatit B virüsü ile birlikte görülüyor. Hepatit B’ye karşı aşı ile önlem alabilmek mümkün iken hepatit C’ye karşı bir aşı yapılamıyor. Hepatit E, mikroplu sulardan ve oral yolla bulaşarak çoğunlukla gebelerde görülüyor.”
Hepatit B, C ve D 6 ayda kronikleşiyor
Hepatitin birçok türü olduğunu belirten Dr. Dikmen; “Hepatit A kronikleşmeyen ve anneden geçmeyen bir tür iken; Hepatit B, C ve D virüsleri anneden çocuğa doğumda geçebiliyor. Hepatit durumunun akut ve kronik olabileceğini belirten Dikmen; “Bu durumları kabaca tanımlamak gerekirse; kişinin kanında 6 aydan uzun bir süre Hepatit B, C ve D virüsünün bulunması, hepatitin kronikleştiğini göstererek bu kişileri taşıyıcı konumuna geçiriyor” dedi.
Korunmak için ne yapılabilir?
Dr. Nurullah Dikmen, hepatit hastalığından korunmak için önerilerde bulundu.
· Kontrolü yapılmamış kan aktarımına,
· Diş ya da medikal malzemelerin iyi sterilize edilmesine,
· Doğum sırasında anneden çocuğa geçmemesine,
· Enjeksiyon aletlerinin ortak kullanılmamasına,
· Diş fırçası, tırnak makası, tıraş bıçağı gibi aletlerin ev halkı tarafından ortak kullanılmamasına,
· Dövme ya da piercing yapılırken kullanılan aletlerin temiz olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
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