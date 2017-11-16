Hangi kan grubu daha şanslı? A, B ve AB kan gruplarında kalp krizi riski daha fazla!

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre; belli kan türlerine sahip kişilerin hava kirliliğinden daha fazla etkilendiğini ortaya çıkardı. Utah'daki Intermountain Tıp Merkezi'nde yapılan çalışmada, 14 yıllık hasta verileri baz alındı. Araştırmanın sonuçlarına göre; A, B ve AB kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliğinden daha fazla etkilendiği ortaya çıktı.

İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre; çalışma, A, B veya AB kan türlerine sahip kişilerin, 0 kan türüne kıyasla yüksek risk taşıdıklarını gösterdi. Bilim insanları, bir süredir kirliliğin kalp krizi olasılığını artırdığını bildiklerini ancak riskin kan türlerine göre arttığını ilk kez araştırdıklarını açıkladı.

Araştırmaya göre A, B veya AB kan türlerine sahip olan kişilerin kalp krizi, göğüs ağrısı gibi rahatsızlıklara yakalanma riski 0 grubuna oranla yüzde 40 daha fazla.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Dr. Benjamin Horne, "Sigara içmeyen hastalarda kalp krizi ve kirlilik arasındaki ilişki paniğe kapılmak için bir neden değil. Ancak bunun farkında olunması gerekiyor" dedi.

Dr. Horne, A, B ve AB kan grubuna sahip kişilerin, riski azaltmak için yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

Kirlilikten uzakta, içerde durun.

Egzersizi içerde yapın.

Bulguların, California'daki Amerikan Kalp Derneği Bilimsel Toplantıları'nda sunulması bekleniyor.

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