Hangi meyveyi ne zaman yemeliyiz?

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KAYISI: Malatya ve çevresi başta olmak üzere pek çok yöremizde yetiştirilmektedir. Hem meyvesi hem de çekirdeği değerlidir. Acı olan çekirdekleri ilaç sanayiinde, tatlı olan çekirdekler de hem çerez olarak hem de pastacılık sektöründe kullanılmaktadır.