Hangi şehirde en çok hangi ünlü isim dinleniyor

Popçular arasındaki sahte tık polemiği sürerken HT MAGAZİN, Youtube’un düzenli olarak yayınladığı veriler ışığında, eylül ayında hangi şehirde hangi ismin dinlendiğini derledi.

ÇAĞATAY AKMAN DA LİSTEDE

YouTube verilerine göre 1-27 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcılar sırasıyla Aleyna Tilki, Tarkan, Ahmet Kaya, Ebru Yaşar ve Çağatay Akman oldu. En çok dinlenen şarkılar listesine gelindiği zaman ilk beşte sırasıyla ‘Sen Olsan Bari’, ‘Koştum Hekime’, ‘Yolla’, ‘Çok Çok’ ve ‘Bizim Hikâye’ adlı şarkılar yer aldı.

1 AYDA 14 MİLYON TIK ALDI

‘Sen Olsan Bari’ şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Tilki’nin şarkıları İstanbul’da 14 milyon tık aldı. Tilki’yi Tarkan, Ahmet Kaya, Ebru Yaşar ve Çağatay Akman izledi. ‘Haddinden Fazla’ adlı albümüyle listelerde yer alan Ebru Yaşar, Trabzon’da zirveye oturdu. Ünlü şarkıcıyı Aleyna Tilki, Tarkan, Müslüm Gürses ve Ozan Doğulu takip etti.

İZMİR'İN 1 NUMARASI TARKAN

Pek çok şehirde Aleyna Tilki’nin gerisinde kalan Tarkan, İzmir’de şarkıları en çok dinlenenler sıralamasında zirvede. Megastar’ı Aleyna Tilki, Ahmet Kaya, Ebru yaşar ve Ozan Doğulu takip ediyor.

DİYARBAKIR, AHMET KAYA DİNLİYOR

Diyarbakır'da 1 numarada, yıllar önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya yer alıyor. Merhum sanatçıyı İbrahim Tatlıses’in takip ettiği listede Aleyna Tilki üçüncü, Tarkan dördüncü.

Ebru Yaşar’ın şarkıları Trabzon’da 1-27 Eylül tarihleri arasında tam 381 bin 368 kez dinlenerek adını zirveye yazdırdı.

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