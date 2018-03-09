Google'ın yeni işletim sistemi Android P'nin geliştirici sürümünün yayınlanmasının ardından, hangi telefonların bu yeni sürüme terfi edecekleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu konuda ilk kesin bilgi ise Google'dan geldi.

Google kanadından gelen ilk açıklamalara göre Nexus 5X ve Nexus 6P modelleri, Android'in en yeni sürümüne terfi edemeyecek. Bu haberin duyulmasının ardından akıllara gelen bir diğer soru ise, bu iki telefona verilen desteğin de sona erip ermeyeceği oldu.

Açıklamalarında bu konuya da değinen Google, her iki telefon için de kasım 2018 yılına kadar güvenlik paketlerinin servis edilmesine devam edileceği ancak bu tarihten sonra bu telefonlar için desteğin son bulacağı belirtildi.