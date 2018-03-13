Türkiye, süt üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada yer alıyor. Süt üretimi son on yılda %70 artarak 20.7 milyon tona ulaştı. Her yıl 9,1 ton süt, süt ürünleri yapımı için sanayiye aktarılıyor. Türkiye’de sağlıklı süt tüketiminin yıllık kişi başı 34 kg. olduğuna dikkat çeken Ulusal Süt Konseyi, tüketimin azaldığına dikkat çekerek, sağlıklı bir gelecek için süt tüketilmesi çağrısı yaptı.

SÜTÜ TARÇINLA İÇERSENİZ...

TÜRKİYE'DE SÜT TÜKETİMİ KİŞİ BAŞI YILLIK YAKLAŞIK 34 KİLOGRAM

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, ülke olarak süt üretiminde dünyada sekizinci sırada yer almamıza rağmen tüketimde dünya sıralamasında gerilerde olduğumuzu belirtti.

Özellikle büyüme çağındaki çocukların her gün kaynağı belli sağlıklı süt tüketmeleri gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Artık, şunları söyledi; “Türkiye’de süt tüketimi yaklaşık olarak kişi başı yıllık 34 kilogram. Avrupa’da ise bu ortalama kişi başı 60, Amerika kıtasında 58 kilogram. Ulusal Süt Konseyi olarak bu rakamların artırılmasını hedefliyoruz.

Türkiye, süt üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’de sağlıklı süt tüketim oranı daha da düşüyor. Bu, geleceğimiz için bir kayıptır. Gelecek sağlıklı nesiller yetiştirmek milli bir meseledir. Bu nedenle çocuklarımıza süt içirmeliyiz. Ulusal Süt Konseyi olarak herkese günde 2 bardak, sağlıklı süt tüketin diyoruz”.

SÜT İÇİN AMA BU SAATLERE DİKKAT!

SÜT BEDENSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİM İÇİN FAYDALI

Süt, beyin gelişiminde etkili olan iyot, demir, çinko, folik asit, B12, B6, E ve A vitaminlerinin tümünü içeriyor. Anne sütünden sonra bebeğin bir yaşından sonra tüketmeye başladığı inek sütü de içerdiği çinko, iyot, B grubu vitaminler (B2, B6, B12) ve esansiyel yağ asitleri (araşidonik asit, linoleik asit) içeriği ile beyin gelişimine katkı sağlıyor.

Uzmanlar, kemiklerin yapı taşı olan kalsiyum açısından en zengin ve vücutta kullanılabilirliği en yüksek besin olan sütün her gün düzenli olarak tüketilmesini öneriyor. Özellikle büyüme çağı (6 - 10 yaş) ve ergenlik döneminde (10 - 18 yaş) gelişimin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gerekli vitamin ve minerallerin düzenli olarak alınması gerekiyor. İlerleyen yaşlarda da düzenli olarak tüketilmesi önerilen süt, kemik kaybını engelliyor.

HANGİ ÜLKE NE KADAR SÜT İÇİYOR?

2017 Kişi Başı Ortalama İçme Sütü Tüketimi (Kg)

Avrupa; İrlanda 125,

Finlandiya 120,

Estonya 99.1,

Danimarka 86.8,

İsveç 81.8,

Avusturya 74.8,

Çek Cumhuriyet 60.1,

Almanya 53.7,

Fransa 49.6

Amerika;

Kanada 71.6,

ABD 69.2,

Arjantin 40.3,

Brezilya 48.2

Asya;

İsrail 54.8,

Güney Kore 32.9,

Japonya 30.8,

İran 27.1,

Çin 20.3

Türkiye; 34 kg