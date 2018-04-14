Hangi ülke nereyi hangi silahlarla vurdu?

Suriye'nin Duma kentinde, Esad rejiminin kimyasal silah saldırısı yapıldığı iddiası üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş sinyali verdiği paylaşımları ve ABD ile Rusya gerilime, İngiltere ile Fransa'nın da katılması ve bu iki ülkenin ABD'nin Suriye'yi vurması durumunda destek olacaklarını açıklamalarının ardından Trump, Türkiye saati ile 04:00 sıralarında kameralar karşısına geçerek, ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ile birlikte, kimyasal silah kullandığı öne sürülen Esad güçlerini vuracaklarını duyurdu.

Saldırı, Duma'daki kimyasal saldırıya cevap olarak nitelendirildi. Suriye devlet televizyonu Humus'ta 3 sivilin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Roketlerin çoğu Suriye hava sistemleri tarafından havada imha edildi" açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırıda 100’den fazla roket kullanıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Suriye’ye ABD, İngiltere ve Fransa’nın hava ve deniz üslerinden 100’ü aşkın seyir roketi ve havdan-karaya roket atıldı" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Suriye rejimine yönelik düzenlenen operasyona Mirage, Rafale savaş uçakları ile 4 fırkateynin katıldığını açıkladı.

FOTOĞRAF: SURİYE'YE YAPILAN HAVA SALDIRILARI VE ASKERİ NOKTALAR

İngiltere ise Kıbrıs'tan kalkan Storm Shadow isimli savaş uçaklarıyla Humus'u vurdu.

Pentagon saldırıda üç bölgenin vurulduğunu açıkladı. Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ayrıca rejimin kontrolünde bulunan Hama ilinde havaalanı, Humus ilinin Kuseyr bölgesinde Hizbullah güçleri, Dera’da 89. Tugay olarak bilinen İran güçleri ve bazı askeri noktalar, Suveyda ilinde Halhala Havaalanı ve Dera ilinin İzra bölgesindeki hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda denizden Tomahawk füzeleri kullanılırken, İngiliz ve Fransız jetleri de havalandı. İngiliz Tornado uçakları Humus'taki kimyasal deposunu vurdu. Fransız hava kuvvetleri adına da Rafale tipi savaş uçakları havalandı. Saldırıda 100'den fazla Tomahawk füzesi fırlatıldı.

ABD geçen sene nisan ayında Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun kasabasında düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesi ile vurmuştu.

TOMAHAWK FÜZELERİNİN ÖZELLİKLERİ

İlk defa yoğun olarak 1991 Körfez Savaşı’da kullanılan Tomahawk füzeleri denizden karaya, denizaltından karaya, karadan karaya, denizden denize gibi çeşitli tipleri bulunmakta. İsmini Kızılderililerin kullandığı bir savaş baltası türünden alan füzeler askeri literatürde “BGM – 109 Tomahawk Land Attack Cruise Missile – TLAM” olarak biliniyor.

Fırlatma motoru ile bilikte kütlesi 1440 kg. Fırlatma motoru hariç 1190 kg. Menzili 600 deniz mili (>1100 km). Ortalama uçuş hızı saatte 880 km

Füzeyle birlikte 1000 libre (450 kg) ağırlığında çeşitli tipte harpbaşlıkları kullanılmaktadır.

Delici/nüfuz edici (Bullpup) – C tipi füzelerde Bombacıklı – D tipi füzelerde 200 kt gücünde W-80 nükleer başlık – A tipi füzelerdeWDU-36 harp başlığı kullanılabiliyor. Bugüne kadar yapılan üretimlerin ortalaması ele alındığında birim maliyeti 1.4 milyon dolar olduğu sanılıyor. Son dönemlerde geliştirilmekte olan Taktik Tomahawk füzesinin 500 bin dolara mal olacağı açıklanmıştı.

RAFALE UÇAĞI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4 Temmuz 1986’da ilk test uçuşunu gerçekleştiren Rafale’ler aslında kendinden önceki Mirage serisinin geliştirilmiş hali. Fransız havacılık endüstrisinin duayeni Marcel Dassault’nun ölümünden 3 ay sonra gerçekleşen test uçuşuyla başlayan serüven, aslında 1966’da Mirage F1 ve 1978’de Mirage 2000 modellerinin test sürüşünün devamıydı. 2015 yılına kadar süren satış başarısızlıklarıyla endişeli bir yol izledi.

Çift reaktöre sahip Rafale’ler karadan ve savaş gemisinden havalanabiliyor.

ABD SAVAŞ GEMİLERİNDEN HAVALANABİLEN TEK YABANCI SAVAŞ UÇAĞI

Hava savunma, önleme, keşif, kara ve denizde nokta atışları, nükleer bomba taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip Rafale uçağı, ağırlığının 1,5 katı yük taşıyabiliyor. 15,3 metre uzunluğundaki uçağın kanat genişliği 10,9 metre, yüksekliği ise 5,3 metre. Uçağın tek ve iki kişilik versiyonları bulunuyor. Saatte 2 bin 200 kilometre hızda uçabilen Rafale’ler, 400 metrelik bir mesafede havalanabiliyor. Rafale’lerin bir başka özelliği ise Amerikan savaş gemilerinden havalanabilen tek yabancı savaş uçağı olması. Yeni nesil M-88 motoru ile uçan Rafale’ler Fransız hava kuvvetlerinin 2040 yılına kadar kullanacağı savaş uçağı olarak belirlendi.

2004 yılında Fransız donanmasında kullanılmaya başlanan Rafale’ler 2006 yılında hava kuvvetleri filosuna katıldı. Fransız ordusunun Afganistan, Libya, Mali, Irak ve Suriye operasyonlarında kullanılan Rafale savaş uçaklarından Haziran 2016 itibariyle 152 adet üretildi.

Fransa’nın üretime geçtikten sonraki 10 yılda bir çok ülkeyle satış müzakereleri yürütmesine rağmen ihraç etmeyi başaramadığı Rafale tipi savaş uçaklarını, önce Mısır ve Katar’a, ardından da Hindistan’a kısa sürede satışı, savunma ve havacılık sektörünü hareketlendirmişti.

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