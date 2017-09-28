Hangi vergilerde artış var, yeni düzenlemeler neler?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, büyük bir kısmı TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısıyla hayata geçirilecek önemli vergi artışlarını açıkladı. 2018 yılında motorlu taşıtlar vergisi (MTV) en az yüzde 40 oranında artırılacak. Finans sektöründe kurumlar vergisi 20’den 22’ye çıkarılacak. Yüksek gelir elde edenlerden alınan vergisi yüzde 27’den yüzde 30’a yükseltilecek. Vergi artışlarından gelecek yıl ilave 30 milyar lira gelir elde edilecek.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Ağbal, vergi gelirlerinde kalıcı artış anlamına gelen düzenlemeleri şöyle sıraladı:

Yüksek gelir elde edenlerin vergisi artacak Yıllık 70 bin gelir elde edenler (ücretlilerde bin lira) yüzde 27 gelir vergisine tabi. Bu oran gelecek yıldan yüzde 30’a çıkacak.

Bankaların vergileri artacak: Kurumlar Vergisi’nde yüzde 20’lik genel oran korunacak. Ancak, finans sektöründe Vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılacak.

Dağıtılmayan kârdan ilave vergi: Kurumların ortaklara dağıtılmayan kâr paylarından yüzde 1 oranında vergi alınacak.

Şirketlerin gayrimenkul kazancına ek vergi: Şirketlerin gayrimenkul satışlarından elde ettikleri değer artış kazancının 75’i için tanınan vergi muafiyeti yüzde 50’ye indirilecek. Şirketler, gayrimenkul satışından elde kazancın yüzde 25’i yerine yüzde 50’si üzerinden vergi ödeyecekler.

Kira gelirinde götürü düşürülecek: Kira geliri elde edenlere tanınan gelirin yüzde oranındaki “götürü gider” imkânı yüzde 15’e indirilecek.

Şans oyunlarında vergi artacak: Şans oyunları ve çekilişlerde alınan Veraset ve İntikal Vergisi yüzde 10’dan 20’ye çıkacak.

Meyveli gazoz ve enerji içeceğine vergi: Kola üzerinden yüzde 25 alınan ÖTV, yılbaşından itibaren meyveli gazozlar ile enerji içeceklerinden de alınmaya başlanacak. Bu düzenlemeyle 500 milyon lira gelir sağlanacak.

Sarma tütüne vergi: Sarma tütünde kullanılan sigara kâğıdına maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konulacak.

MTV’de asgari Yüzde 40 artış: Binek otomobillerde MTV gelecek normalde yüzde 14-15 oranında artması gerekirken, yapılacak düzenlemeyle asgari yüzde 40 oranında artırılacak.

MTV'de yeni vergi sistemi: 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren MTV alınırken, aracın silindir hacminin yanı sıra otomobilin vergisiz fiyatı da dikkate alınacak. Ayrıca aracın bedeline göre yüzde 10-20 artış yapılacak. Aracın değerine göre ilave MTV uygulaması, 1 Ocak 2018’den alınacak sıfır taşıtlar için geçerli olacak.

Özel iletişim vergisinde tek oran

Tasarıya göre, yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 şeklinde farklı oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi, yüzde 7.5 olarak tek oranda birleştirilecek. Cep telefonu görüşmesinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan özel iletişim vergisi, yüzde 7.5 olarak tek oranda yeniden düzenlendi.

Engelliye araç alırken 70 bin lira sınırlaması

Bankalar tarafından yapılan türev işlemlerde Bsmv istisnası getiriliyor.

Tasarı ile finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılık ayırma ve bu karşılık tutarı kadar vergi matrahından indirme imkânı getiriliyor.

Finansal kiralama ve finansman şirketlerine bankalar gibi takip sonucu elde ettikleri taşınmazların satışı kapsamında oluşan kazanca vergi istisnası getiriliyor.

PPP projelerinde yurtdışından kaynak teminini kolaylaştırmak için özel amaçlarla kurulan şirketlerin getireceği finansman için düzenlenecek sözleşmelerden damga vergisi ve harç alınmaması öngörülüyor.

Tasarı ile gümrük vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kaldırılmakta, bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenmekte. Böylece dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar kurulu’na bu ürünler için de vergi getirme imkânı sağlanıyor.

Engellilere sağlanan ötv’siz binek aracı alma imkânı vergisiz fiyatı 70,000 tl’nin altına olan araçlarla sınırlandırılıyor.

Meclis'e gönderilen tasarıdaki diğer önemli düzenlemeler şunlar:

Yurtdışında yatırım yapma amacıyla kurulan fonlara, ülkemizde yapacakları yatırımlar kapsamında kaynak aktarılacak.

İnternet ortamında yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin bu işleri yürütenler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimde bulunma yükümlülüğü getiriliyor.

Elektronik ortamda yurtdışından Türkiye’deki nihai tüketicilere hizmet sunanlara KDV bakımından Türkiye’de vergi mükellefi olma zorunluluğu getirilmekte.

TSK’NIN CAYDIRICILIĞI

Bakan Ağbal, vergi gelirlerinde yapılacak artışların bütçeye Gayri Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde oranında ilave gelir sağlayacağını söyledi. Bu da 2018 yılı için 30 lira dolayında ilave gelir anlamına geliyor. Ağbal, bu gelirlerin önemli kısmının, jeopolitik riskler artan savunma harcaması karşılamak için kullanılacağını söyledi. Ağbal, gelirin 8 milyar lirasının doğrudan Savunma Fonu’na aktarılacağını, ayrıca Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığının artırılması ile yurtiçinde ve yurtdışında operasyonlardan kaynaklanan ihtiyacı karşılamak için de kaynak sağlanacağını vurguladı.

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