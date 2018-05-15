Hangzhou Lucheng - Fujian düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hangzhou Lucheng, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Fujian takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. 19 puanlı Hangzhou Lucheng 3. sırada bulunuyor, Fujian 14 puana sahip ve 9. sırada. Hangzhou Lucheng son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fujian, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 445 kodlu maçı oynayanlar; Hangzhou Lucheng galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fujian galibiyet oranı 0.00.

Hangzhou Lucheng son haftadaki Shaanxi Chanba müsabasında 2-1 yenildi.

Fujian, Dalian Transcendence karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Hangzhou Lucheng, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 8 gol yedi.

Fujian, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fujian 2 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.