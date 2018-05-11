Hangzhou Lucheng - Hubei Huakaier maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Hangzhou Lucheng ile Hubei Huakaier, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Hangzhou Lucheng 18 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Hubei Huakaier 4 puanda ve 16. sırada. Hangzhou Lucheng, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hubei Huakaier, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 216 kodlu maçı oynayanlar; Hangzhou Lucheng galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Hubei Huakaier galibiyet oranı 0.00.

Hangzhou Lucheng son haftadaki Shaanxi Chanba müsabasında 2-1 yenildi.

Hubei Huakaier ise Shanxi Jiayi karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Hangzhou Lucheng, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 8 gol yedi.

Hubei Huakaier, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hubei Huakaier 0 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.