Hannover 96: 4 - Borussia Dortmund: 2 (MAÇ SONUCU)

Bundesliga 10. hafta karşılaşmasında Hannover 96, lider Borussia Dortmund'u ağırladı. Ev sahibi, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Hannover'a galibiyeti getiren goller Jonathas (p), Bebou (2) ve Harnik'ten geldi. Dortmund'a Zagadou ve Yarmolenko'nun sayıları yetmedi. Konuk ekipte Zagadou, takımını 59. dakikada 10 kişi bıraktı.

Borussia Dortmund, bu sonuçla üst üste 3. maçında galibiyet çıkaramadı ve 20 puanda kaldı. Hannover 96 ise 18 puana yükseldi.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Hertha Berlin 2 - 1 Hamburg

Hoffenheim 1 - 3 Mönchengladbach

Bayer Leverkusen 2 - 1 Köln

Schalke 04 1 - 1 wolfsburg