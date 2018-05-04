Hannover 96 - Hertha Berlin maçı istatistikleri

Hannover 96 ve Hertha Berlin, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Hannover 96 36 puanla 13. sırada, Hertha Berlin 43 puanla 10. sırada bulunuyor. Hannover 96 son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Hertha Berlin son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 113 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hannover 96 kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Hertha Berlin sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Hannover 96 son haftadaki Bayern Munich müsabasında 3-1 yenildi.

Hertha Berlin ise Mainz 05 karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Hannover 96, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Hannover 96, kendi sahasında 25 gol attı, 24 gol yedi.

Hertha Berlin, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hertha Berlin 19 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.