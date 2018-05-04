Hansa Rostock - Hallescher FC maçı ne zaman?

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Hansa Rostock, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Hallescher FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Hansa Rostock 56 puanla 6. sırada, Hallescher FC 46 puanla 12. sırada bulunuyor. Hansa Rostock son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Hallescher FC son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 254. İddaa'da Hansa Rostock kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Hallescher FC kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Hansa Rostock son hafta oynanan Chemnitzer maçında 2-0 yenildi.

Hallescher FC ise Holstein Kiel maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Hansa Rostock, 26 gol attı ve 20 gol yedi.

Hallescher FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Hallescher FC, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.