Hansa Rostock taraftarı rakip tribüne balık fırlattı

Deplasman için 450 kilometre yol yapan Hansa Rostock taraftarı, yolda tuttukları balıkları rakip tribünlere fırlattı. Maçtan sonra bir açıklama Zena Kulübü, “Kimse yaralanmadığı ve amaç bu olmadığı için sinirli değiliz. Ama ölü balıkların lezzetli olmadığını da söylememiz gerek” ifadelerini kullandı.

Carl Zeiss Jena

Hansa Rostock

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