Hanzo Shimada Nexus’ta

Bir zamanlar Shimada Klanı adındaki suç imparatorluğunun vârisi olarak bilinen Hanzo Shimada, genç kardeşi Genji ile girdiği ölümcül mücadeleden sonra bu konumundan çekildi. Overwatch’un hem en sevilen hem de en çok nefret edilen karakteri olma özelliği bulunan keskin nişan kabiliyetiyle meşhur okçusu şimdi de yeteneklerini Nexus’ta göstermeye geldi. Hasar gücü yüksek olmasına rağmen kırılgan yapısı nedeniyle henüz tam popülerliğe ulaşmamış olsa da, ilerleyen günlerde çok daha etkili olacağı kesin diyebilirim. Gelin bu yetenekli avcının nasıl bir savaşçı olduğunu beraber inceleyelim. HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

Yetenekler

Natural Agility (D): Her türlü duvar ve binanın üzerinden atlama yeteneği pasif olarak Hanzo’nun cephaneliğinde yerini alıyor.

Storm Bow (Q): Yüksek hasar gücüne sahip düz bir çizgi halindeki saldırı yeteneği.

Scatter Arrow (W): Çarptığı ilk noktadan sonra parçalara ayrılan ve her biri düşük seviye hasar gücüne 5 küçük oka ayrılan bu yetenek, özellikle dar alanlarda kullanıldığında rakiplerinizin canını yakacak.

Sonic Arrow (E): Menzili oldukça yüksek olan bu ok ise attığınız bölgeyi görmenizi böylece hangi bölgeye doğru hareket etmeniz gerektiğini algılamanıza yardımcı oluyor.

Heroic Yetenekler

Dragonstrike (R1): Overwat - ch’tan transfer olan Heroic yete - nek takım savaşlarında yüksek hasar gücüne ihtiyaç olduğunda almanız gereken yetenek. Takı - mınızdaki kahramanlara göre oldukça değişen bir seçim yapma - nız gerekiyor. Eğer hasar gücüne ihtiyaç var ve alan etkili sersem - letme etkisi bulunan bir takım arkadaşınız varsa Dragonstrike tam da ihtiyacınız olan yetenek olacak. Attıktan sonra oldukça yavaş ilerleyen ama hasar gücü inanılmaz yüksek iki dev ejder - hayı geniş alan etkisi olarak yollu - yorsunuz.

Dragon’s Arrow (R2): İkinci yeteneğinizse hasar gücünden daha çok etkili bir sersemletme yeteneği. Attığınız dev ok ilerlediği her saniye boyunca daha da güç - leniyor ve ‘Stun’ etkisi de giderek artacak. Bu da aslında ‘Dragons - trike’ yeteneğinde üstlendiğiniz rolü arkadaşlarınıza bırakmanızı ve sizin yüksek hasarlı arkadaşla - rınıza güzel bir pozisyon hazırlamanızı sağlayacak. Üstlendiğinizin başlatıcı ya da bitirici rolünü yerine getirin ve savaşlardaki en kritik işlerin altına imzanızı atın!