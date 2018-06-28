Perakende gıda sektöründe 1969 yılından beri hizmet veren Altun Gıda, 1996 yılından bu yana da Happy Center Market olarak müşterilerinin hizmetinde. Müşterilerine daha iyi ve “güler yüzlü” hizmet vermek için, “Alışveriş her yerden, mutlu alışverişler Happy’den yapılır.” sloganı ile yoluna devam ediyor.

HAPPY CENTER MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Happy Center Market, hafta içi mesaiye 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar devam eder. Haftasonları yani cumartesi ve pazar günleri aynı saatlerde hizmet veren Happy Center Market, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk günü kapalı, diğer günlerinde ise açıktır. Ayrıca arefe günü, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde ise açıktır.

HAPPY CENTER İLETİŞİM BİLGİLERİ

Happy Center Market genel müdürlük binası, Zafer Mahallesi Tonguç Baba Caddesi No:67 Haramidere-İstanbul adresindedir. Happy Center Marketlrine 444 37 37 ve 0 212 690 98 93 faks nolu telefonlar racılığı ile ulaşabilirsiniz...