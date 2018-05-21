Adıyaman'da, hareket halindeki otomobilin içinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Sürücünün park ederek içerisindekilerin terk ettiği otomobildeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğleden sonra Adıyaman-Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobil ile hareket halindeyken, araç içerisinde boyu 1 metreden daha büyük bir yılan olduğunu gördü. Otomobilde bulunanlar panik içerisinde bağırışırken, sürücünün yol kenarına park ettiği araçtakiler hızla inerek uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yılanı yakaladı.

Otomobilden çıkarılan yılan doğaya salınmak üzere götürüldü. Yılanın çıkarılmasıyla rahat nefes alan araçtakiler, yola devam ettiler.

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