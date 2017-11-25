Hariri'den Hizbullah sözleri: Arap kardeşlerimizin güvenliğini hedef almasını kabul etmeyiz

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, flaş bir açıklama yaptı.

Hariri, Lübnan'da iktidar ortağı olan Hizbullah'ı hedef alan açıklamasında, "Hizbullah'ın konumunun Arap kardeşlerimizle ilişkilerimizi etkilemesini ve onların güvenliğini hedef almasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

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