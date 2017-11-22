Hariri Lübnan'a döndü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı canlı yayında görevini bıraktığını açıklayan Hariri, istifasının ardından Lübnan'a döndü. Mısır'daki temaslarını tamamladıktan sonra sürpriz bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğrayan Hariri, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
AA'nın haberine göre; yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Saad Hariri'nin, suikast sonucu öldürülen eski başbakanlardan Refik Hariri'nin Beyrut'ta bulunan mezarını ziyaret ettikten sonra konutuna geçeceği kaydedildi.
HARİRİ'NİN İSTİFA SÜRECİ
Eski Başbakan Hariri, Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da açıkladığı istifasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmüş, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'da da temaslarda bulunmuştu. Hariri son olarak dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüş, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğramıştı.
Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasıyla ilgili açıklamasında, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.
Hariri, Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" bildirmiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da iyi olduğunu ve kısa süre içinde ülkesine döneceğini duyurmuştu.
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