Hariri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Sisi, başkent Kahire'deki başkanlık sarayında kabul ettiği Hariri ile bölgedeki son durumlar ve Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Sisi'nin Hariri ile bir araya gelmeden önce Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ikilinin ülkedeki siyasi durumu ele aldıkları belirtilmişti.

AA'nın haberine göre, görüşmede Lübnan'ın istikrarının ve ulusal çıkarlarının korunmasının öneminin masaya yatırıldığı aktarılmıştı.

Hariri bu akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelmişti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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