Hariri ortaya çıktı: Kral Selman'ı havaalanında karşıladı!

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, Medine kentinde katıldığı bir dizi açılış ve programın ardından Riyad'a döndü.
Selman'ı, Riyad'daki Kral Selman Hava Üssü'nde kardeşi ve eski Savunma Bakanı Emir Mukrin bin Abdulaziz, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif ve diğer yetkililer karşıladı.
Üsteki karşılama salonunda ise birçok Suudi Arabistanlı yetkilinin yanı sıra önceki hafta Riyad'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri de bulundu.
LÜBNAN CUMHURBAŞKANI: SÖYLEDİKLERİ HÜKÜMSÜZ
Geçtiğimiz gün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetimine Hariri'nin Beyrut'a dönmesini neden engellediklerini açıklama çağrısı yapmış, "Lübnan, başbakanın uluslararası anlaşmalar aykırı bir durumda tutulmasını kabul etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Hariri'nin Suudi Arabistan'da şüpheli ve gizemli bir durumda yaşadığını belirten Avn, bu durumdan ötürü Lübnan Başbakanı'nın söylediklerinin hükümsüz olduğunu ifade etmişti.
Öte yandan Avn'ın yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşmede, Hariri'nin kaçırıldığı bilgisini paylaştığı belirtilmişti.
NASRALLAH: HARİRİ SUUDİ ARABİSTAN'DA EV HAPSİNDE
Önceki gün de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da ev hapsinde tutulduğunu söylemiş, Hariri'nin istifasını, "Lübnan'daki siyasete Suudi Arabistan'ın görülmemiş müdahalesi" olarak nitelemişti.
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