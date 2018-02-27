Öğrencilerle bir araya gelen Lübnan başbakanı Hariri, Lübnan halkı ve siyasi partileri arasında 'olumlu bir şok yaratmak için' ayında istifa ettiğini açıkladı.

4 Kasım'da gittiği Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde istifa ettiğini açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteği üzerine istifamı erteliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

4 Kasım'da gittiği Riyad'da istifa ettiğini açıklayan Hariri sonrasında Beyrut'a dönmemiş, Beyrut'a dönmeyen Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından ev hapsinde tutulduğu ve zorla istifa ettirildiği iddia edilmişti.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

HARİRİ'DEN SÜRPRİZ ZİYARET

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'dan ülkeyi ziyaret etmek için davet aldığını ve en kısa zamanda buna icabet edeceğini bildirdi.

Hariri, Lübnan'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in elçisi Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar Alula ile görüşmesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, Suudi Arabistan'dan davet aldığını belirtti.

Görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden Hariri, en kısa zamanda davete icabet edeceğini kaydetti.

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