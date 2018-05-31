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Bir yerde tarihi ve sanatı bir araya getirmek istiyorsanız orada disiplinli bir yapıyı oluşturmanız lazım. Biz Harput'u inşallah dünyada tanınan, kültür erbabının gelip ziyaret ettiği, tarihe dair bilgi ve dokümanlarını aldığı bir yer haline getireceğiz. Bu da bunun ilk adımı ancak çok önemli bir adımıdır" diye konuştu.