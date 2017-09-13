Şanlıurfa'da Harran İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Anıtı'nda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanka eliyle 'dur' işareti yaptığı heykel kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar, tabii bunu duyunca ben çok üzüldüm. Bir defa bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini, ne masklar yapılmasını, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bizim belediyelerimiz, bir defa bunları kaldırttık ayrı mesele, bundan sonra lütfen bu yanlışlara tevessül etmesinler, heykel değil, hizmete yönelik eserler diksinler" demişti.

DHA'nın geçtiği görüntülere göre Erdoğan'ın bu sözlerini söylediği gün Harran'daki heykel kaldırılmış oldu. Kocaeli'de İzmit'e bağlı Topçular Mahallesi'nde yapılan 15 Temmuz Anıtı'ndaki Erdoğan büstü de kaldırılmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan heykeli

Harrandaki Erdoğan heykeli