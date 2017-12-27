Harry Kane, Premier Lig tarihinde bir yılda en çok gol atan oyuncu oldu

- Getty Images

Tottenham'ın golcü oyuncusu Harry Kane, Southampton deplasmanında hat-trick yaparak, Premier Lig'de bir yılda en çok gol atan oyuncu unvanını Alan Shearer'dan aldı.

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta rekor, Kane'in 22'nci dakikada attığı kafa golüyle geldi.

Kane'in 2017'de attığı 37'nci golle, Shearer'ın Blackburn Rovers formasıyla 1995'te ele geçirdiği Premier Lig rekoru kırılmış oldu.

Kane daha sonra iki gol daha atıp, bu yılki sekizinci hat-trickini yaptı.

İngiliz oyuncu, Tottenham ve milli takım formasıyla son bir yılda 55 gol atarak, Messi'yi geçti ve Avrupa'nın beş büyük futbol ülkesi İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'da yılın en çok gol atan oyuncusu oldu.

Milli takım ve Barcelona formasıyla 54 gol kaydeden Messi'nin Barcelona'nın 2018'e dek maç yapmayacak olması nedeniyle rekoru Kane'in elinden almasına imkân bulunmuyor.

24 yaşındaki 37 golü, 36 Premier Lig maçında attı. Shearer ise 36 golü 42 Premier Lig maçında atmıştı.

Shearer rekorunu ele geçiren Kane'i Twitter'dan "Müthiş bir 2017 geçirdin Kane. Bir yılda en çok Premier Lig golü atan oyuncu rekorunu hak ediyorsun. Aferin ve iyi iş çıkartmaya devam et" diyerek kutladı.

Premier Lig'de en çok gol atan diğer oyuncularsa, 2011'de Arsenal adına 35 gol kaydeden Robin van Persie ve 2004'te yine Arsenal formasıyla 34 gol atan Thierry Henry olmuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER