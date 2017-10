Harry Kewell'dan Galatasaray yorumları

2008 ile 2011 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Avustralyalı futbolcu Harry Kewell, şimdilerde İngiltere 2. Lig takımlarından Crawley Town'un teknik direktörlüğünü yapıyor. Kewell, İHA'ya sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a teknik direktör olarak dönmek isteyip istemeyeceği sorusuna efsane oyuncu, "Antrenörlük yapmak gibi konularda daha kariyerimin başlarındayım. Galatasaray'da oynarken ailemle beraber güzel bir üç yıl geçirdim. Eğer kendimi iyi bir antrenör olarak ispat edersem ve iyi bir fırsat yakalarsam benim için cevap her zaman 'evet' olacaktır" cevabını verdi.



"GALATASARAY TARAFTARLARINDAN TAKDİR GÖRMEK GÜZEL BİR ŞEY"



Sosyal medyada doğum gününü kutlayan Galatasaray taraftarlarına teşekkür eden genç antrenör, "Takdir edilmek güzel bir şey. Sadece futbolcu olarak değil iş dışında da takdir görmek güzel bir şey. Oynadığınız takımın taraftarlarından mesajlar almak harika bir duygu. Sosyal medyada çok aktif değilim ama bana gönderiler tüm doğum günü dileklerini okudum ve hepsine teşekkür etmek isterim" şeklinde konuştu.

"UMARIM GALATASARAY BU ŞEKİLDE DEVAM EDER"



Kewell, Galatasaray'ın Süper Lig'de şu an iyi gittiğini söyleyerek, "Bu sezon iyi başladılar. Adım adım ilerlediler ama birkaç adım geriledikten sonra. Şimdi Galatasaray'ın ilerlemeye başladığını görebilirsiniz. Umarım bu şekilde devam eder" açıklamasını yaptı.



"FUTBOLCUNUN İYİ OLMASI TAKIMLA ALAKALIDIR"



Galatasaray forması ile 7 maçta 7 gollük performans sergileyen Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis'i değerlendiren 39 yaşındaki antrenör, "Takımdan sadece tek bir kişiyi ayırıp konuşmak istemem çünkü bu bir takım oyunu. Bir futbolcunun iyi oynaması sadece kendisi yüzünden değil, takımın takımla alakalıdır. Bu bir takım performansıdır" dedi.

"SÜPER LİG HER ZAMAN HEYECAN VERİCİ"



Süper Lig ile ilgili de açıklamalarda bulunan Avustralyalı teknik adam, Türk futbolcuların yeteneklerine dikkat çekerek, "Süper Lig her zaman iyi ve heyecan verici. Türk futbolcularının yeteneklerinin her zaman olağanüstü olduğunu söylemişimdir. Top hakimiyeti ve topun üzerindeki kontrol yetenekleri mükemmel. Biraz Avrupa stilinde çalışmaları, koçun istediklerine bağlı kalmak gibi şeylerle gerçek bir güç haline gelebilirler" değerlendirmesinde bulundu.



"GALATASARAY'DA OYNAMAK İLGİNÇ BİR TECRÜBEYDİ"



Sarı-kırmızılı formayı giymenin en ilginç tecrübesi olduğunu dile getiren Harry Kewell, "Derbiler harikaydı, her maç benim için özeldi, sizi izleyen 60-70 bin kişi hatta evlerinde izleyen milyonlarca kişinin önünde oynamak gerçekten çok özel ve keyifliydi. Bunun için müteşekkirim" diye konuştu.

"BORDEAUX MAÇINDA GOL ATMAK GÜZELDİ"



Bordeaux ile UEFA Avrupa Ligi'nde Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynadıkları maçta uzaktan attığı golün hatırlatılması üzerine Kewell, "Bu maçlarda her zaman hazır olmalısınız. Oyunla ilgili bir hayal kırıklığım olmadı, futbol menajerinin oyuncu olarak kabul etmeniz gereken istekleri var ve sizin hazır olmanız gerekir. Bir yaralanma vardı fakat nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Ama hazır olmalısınız. Isınmaya vakit olmadan oyuna girmek durumunda kaldım. Bazen oyuna baştan etki edersiniz, bazen ortasında. Menajerin dediklerini uygulamak için her zaman hazır olmak zorundasınız. Bizim için çok özel bir geceydi. İyi bir maçın parçası olmak ve gol atmak güzeldi" ifadelerini kullandı.



SARI - KIRMIZILI TARAFTARLARA MESAJ



Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Kewell, "Her gün yolladığınız bütün iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Umarım devam eder. Hem Galatasarayımız hem de Crawley Town var, haydi bizi destekleyin" diyerek sözlerini tamamladı.