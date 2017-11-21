Harry Styles, Victoria’s Secret Fashion Show’da konser vermesiyle şaşırttı

Dünyaca ünlü iç giyim firması Victoria's Secret'ın bu yıl ilk kez Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen defilesi nefes kesti.



Defilede Harry Styles, Miguel, Jane Zhang ve Leslie Odom Jr. birer mini konser verdi.



Posta’nın haberine göre, 23 yaşındaki şarkıcı Styles'ın adı podyumda yer alan Victoria's Secret meleklerinden Sara Sampaio, Georgia Fowler ve Nadine Leopold ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Harry Styles

Victoria’s Secret Fashion Show