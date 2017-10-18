Harshita Dahiya öldürüldü

Polis raporuna göre Harshita Dahiya, Panipat bölgesinde Chamara ilçesinde yedi kurşunla vuruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre; yetkililer Dahiya'nın o gün sahne aldığı bir konserden dönerken saat 16:00 sularında siyah bir araç tarafından arabasının durdurulup iki kimliği belirsiz şüpheli tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.



Yerel polis şefi Rahul Sharma yaptığı açıklamada, "Kimliği belirlenemeyen iki genç şarkıcının iki asistanı ve şöförünü arabadan indirdi. Şüphelilerin sıktığı yedi kurşunun altısı şarkıcı Dahiya'nın başına ve boynuna isabet etti ve Dahiya olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçtılar" dedi.



Yerel basın kaynaklarına göre; şarkıcı daha önce biri tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.



Sanatçının kız kardeşi Lata, Dahiya'yı kendi eşinin vurdurduğunu iddia etti.



Ayrıca Harshita Dahiya, daha önce kız kardeşinin eşini tecavüzle suçlamış ve tutuklanmasına neden olmuştu.

Harshita Dahiya