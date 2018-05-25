Hartberg - Austria Lustenau karşılaşma önü

Avusturya 1.Lig maçında Hartberg ile Austria Lustenau, 25 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:30. Hartberg 65 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Austria Lustenau 45 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Hartberg, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Austria Lustenau, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 107 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hartberg kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Austria Lustenau sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Hartberg önceki hafta Austria Lustenau mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Austria Lustenau ise Hartberg karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Hartberg, 32 gol attı ve 17 gol yedi.

Austria Lustenau ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Austria Lustenau, 23 gol atarken 21 gol yedi.