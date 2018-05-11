Hartberg - Blau-Weiss Linz maçı heyecanı

Hartberg ve Blau-Weiss Linz, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. Hartberg 58 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Blau-Weiss Linz 24 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Hartberg, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Blau-Weiss Linz son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 112 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hartberg kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Blau-Weiss Linz sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Hartberg son hafta oynanan Austria Lustenau maçında 0-0 berabere kaldı.

Blau-Weiss Linz ise Wattens maçında 0-2 yenildi.

Hartberg, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 15 gol yedi.

Blau-Weiss Linz, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Blau-Weiss Linz 13 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.