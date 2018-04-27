Hartberg - FC Wiener Neustadt karşılaşma önü

Avusturya 1.Lig maçında Hartberg ile FC Wiener Neustadt, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Hartberg 55 puanla 2. sırada, FC Wiener Neustadt 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Hartberg son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Wiener Neustadt, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 201. İddaa'da Hartberg kazanır 1.70, berabere biter 3.20, FC Wiener Neustadt kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hartberg son haftadaki Austria Lustenau müsabasında 0-0 berabere kaldı.

FC Wiener Neustadt ise USK Anif maçında 0-0 berabere kaldı.

Hartberg, evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 14 gol yedi.

FC Wiener Neustadt, dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Wiener Neustadt 19 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.