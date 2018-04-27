Hartberg - FC Wiener Neustadt karşılaşma önü

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hartberg, 27 Nisan 2018 Cuma günü FC Wiener Neustadt takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. 55 puanlı Hartberg 2. sırada bulunuyor, FC Wiener Neustadt 51 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Hartberg, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Wiener Neustadt, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 201. İddaa'da Hartberg kazanır 1.80, berabere biter 3.20, FC Wiener Neustadt kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hartberg önceki hafta Austria Lustenau mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

FC Wiener Neustadt, USK Anif karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Hartberg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Hartberg, kendi sahasında 28 gol attı, 14 gol yedi.

FC Wiener Neustadt ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Wiener Neustadt, 19 gol atarken 12 gol yedi.