Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu 'Hadi Be' konuğu, Türk basketbolunun efsane isimlerinden Harun Erdenay oldu.

"SAÇLARIM ERKEN DÖKÜLDÜ, EKTİRMEMEKTE DİRENİYORUM"

Harun Erdenay, bir seyirciden gelen soru üzerine saçlarının erken döküldüğünü açıkladı: Saçlarım 25 yaşından sonra döküldü.

Bir keresinde randevu aldım, sonra arayıp ‘gelmiyorum’ dedim. Dişçi koltuğunda bile bir saat oturamıyorum, 8 saat o koltukta yatamam. İleride belki.

"ŞUTLARIM HEP İSABETLİYDİ, 50'DE 50 3'LÜK ATTIM"

Basketbol oynadığı dönemde tüm şutlarının potayı bulmasının sırrı sorulduğunda Harun Erdenay, "Basketbola ilk başladığım zamandan beri şutları her zaman potaya soktum. Hatırlıyorum 11-12 yaşlarındayken de attığım şutlar hep isabetli olurdu. Her zaman da kendime güvenerek attım. Hatta bir gün idmanda girdiğim iddia üzerine 50’de 50 3’lük atmıştım. Basketbolun emektar koçu Alaeddin Yakan doğrulayabilir bunu. 50’de 50 3’lük atmak çok kolay bir şey değildir. Ben de bir kere atabildim zaten hayatımda" ifadelerini kullandı.

"SPORU BIRAKTIM, 15 KİLO ALDIM"

Eski basketbolcu, sporu bıraktıktan sonra kilo aldığını belirterek, "Çok kilo aldım. Şu an 49 yaşındayım, 45 yaşına kadar devam ettim spor yapmaya. Son 4 senedir hiçbir şey yapmıyorum. Bir türlü dönemedim yeniden spora. Bıraktıktan sonra da 15 kilo aldım" dedi.

"HAYALİM CHİCAGO BULLS'TA FORMA GİYMEKTİ"

Harun Erdenay, “Kiminle yan yana oynamak isterdin?” sorusuna, "Bizim zamanlarımızın efsane takımı Chicago Bulls’tu. Scottie Pippen, Michael Jordan, Luc Longley, Ron Harper, Dennis Rodman... Rollerin bu kadar iyi dağıldığı başka bir takım göremezsiniz. O takımın bir parçası olmak isterdim. Ve bunu her zaman hayal ettim" cevabını verdi.

"NBA’DEN İKİ KERE TEKLİF ALDIM, GİTMEDİM"

Geçmişte NBA’den iki kez teklif aldığını ancak gitmediğini açıklayan Erdenay, "NBA ihtimali vardı. İki kere teklif aldım. Fakat 1993 yılında teklif aldığımda NBA henüz Avrupa’ya ve dünyaya açılmamıştı. Rahmetli Drazen Petrovic gibi çok iyi oyuncular bile ilk senede zorlanmışlardı. Ben de o zamanki teklife sıcak bakmadım. Çünkü 2-3 sene yedek kalabileceğimi biliyordum. Yedek kalmayı da sevmiyordum. O yüzden gitmemiştim" şeklinde konuştu.

"SÜRATİ SEVERİM, OTOBANDA 330 KM'YE ÇIKTIM"

Harun Erdenay, hızı sevdiğini dile getirerek, "Süratli araba kullanmayı severim. Bugüne kadar kendi kullandığım arabada 330 kilometreye kadar çıktım otobanda. Eskiden tabii” dedi.

"KÖPEK ŞAMPUANIYLA YIKANDIK"

Komik şampuan anısını da paylaşan eski basketbolcu, "Uzun yıllar önce, Kerastase şampuanları yeni çıkmıştı. Biz bilmiyorduk o zaman. Biz bir marka bilirdik. Orhun (Ene) meraklı tabii böyle şeylere. Orhun bir gün geldi duşa, Fransa’dan aldığı pahalı Kerastase şampuanı gösterdi. Küçücük bir şampuan. Alıyoruz onu, ayaklarımıza, bacaklarımıza sürüyoruz. Bir şampuanı bir duşta bitiriyoruz. Bu çıldırdı tabii. Bir gün köpeğinin şampuanını doldurmuş içine. Aldık yıkandık. Baktık köpürmüyor. Bir de acayip kokuyor. Tabii olay ondan sonra patladı. Saçları orada kaybettik diye espri yapmıştım daha önce bunu anlatırken" ifadelerini kullandı.