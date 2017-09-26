Harvard'da konuştu: Türkiye'yi yanlış okuyorsunuz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Harvard Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi Fakültesi Kennedy School'un uluslararası ilişkiler alanında önemli merkezlerinden olan Belfer Center'da bir yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Amerikalı "karar alıcılar" tarafından yanlış okunduğunu dile getiren Aybet, bunun sürdürebilir bir tutum olmadığını söyledi.

Steven E. Miller ve Stephen M. Walt gibi ünlü akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında Türk-ABD ilişkilerinin geleceği, Irak Kürt Bölgesel yönetimindeki referandum, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ liderinin iadesi konuları konuşuldu.