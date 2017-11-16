Harvard profesörü: ABD'deki okulların yarısı 10 ila 15 yıl içinde batacak!

Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard'da Business School profesörü Clayton Christensen, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan özel okullarla ilgili bir rapor yayınladı.

1997 yılında yayınladığı "The Innovator's Dilemma" kitabıyla yıkıcı yenilik teorisi hakkındaki fikirleriyle ün kazanan Christensen, o günden bu yana eğitimin çarpıklaşması üzerine birçok rapor yayınladı.

"The Innovative University" adlı son kitabında profesör, kolejlerin ve üniversitelerin geleceğini inceleyen bir rapor yayınladı.

Çevrimiçi eğitimin her geçen gün yaygınlaştığı belirtilen raporda öğrencilerin yıllar geçtikçe okula gitmeyerek çevrimiçi eğitime yöneleceği belirtilirken bu yöntemin daha uygun maliyetli olduğu için kurumlar tarafından da tercih edilebileceğinin altı çiziliyor.

Christensen, " ABD'deki 4000 kolej ve üniversitenin yüzde 50'sinin 10 ila 15 yıl içinde iflas edeceğini" öngörüsünün altını çizerken bu öngörüyü ABD Eğitim Bakanlığı da destekliyor.

Bakanlık geçtiğimiz günlerde, küçük kolej ve üniversitelerin kapanma oranlarının 3 katına çıkacağını öngördüklerini belirtirken bu kurumların birleşip daha büyük bir kurum haline gelme oranlarının da 2 katına çıkacağını belirtmişti.