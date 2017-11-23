Harvey Weinstein'a yönelik bir suçlama da Ambra Battilana'dan geldi

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1 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA!

1 milyon dolar karşılığında 'kamuoyuna açıklama yapmama anlaşması' yaptığını, bu kapsamda Weinstein'a yönelttiği suçlamaların hiçbirinin aslında gerçekleşmediğinin altına imza attığını, ses kaydığını sildiğini, tüm e-posta hesaplarının ve elektronik cihazlarının şifrelerini teslim ettiğini söyleyen Battilana, "Weinstein'ın avukatı ben sözleşmeyi imzalarken karşımda titriyordu. Durum bu kadar ciddiydi" ifadelerini kullandı.