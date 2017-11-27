Harvey Weinstein hakkında 28 yeni taciz suçlaması

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, Weinstein’in ardından Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, aktör Ed Westwick, TV sunucusu Charlie Rose, komedyen Louis C.K. ve New York Times muhabiri Glenn Thrush gibi isimler hakkında da suçlamalar ortaya çıktı.

Taciz skandalındaki son gelişme ise Los Angeles Polis Şefi Charlie Beck’ten geldi. Los Angeles Times Gazetesi’ne konuşan Beck, 28 yeni taciz iddiasıyla karşı karşıya olduklarını ve şikâyetlerin bazılarının “Hollywood’un büyük isimlerine yönelik” olduğunu açıkladı. Ancak isim vermeyen Beck, “Suçların işlendikleri yer itibarıyla 37 Hollywood ünlüsü hakkındaki dosya ilgili mercilere iletildi. Önümüzdeki günlerde bu kişiler hakkındaki suçlamaları açıklayacağız” dedi.

Harvey Weinstein