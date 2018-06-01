ABD'de Manhattan Savcısı Cyrus R. Vance Jr., 80'den fazla kadının cinsel taciz ve tecavüzle suçladığı Harvey Weinstein'ın, büyük jüri tarafından 'tecavüz ve ceza gerektiren cinsel ilişki' ile yargılanmasına karar verdiğini duyurdu.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Savcı Vance, 66 yaşındaki yapımcı hakkındaki açıklamasında 'suçlamanın davalıyı şiddet suçları nedeniyle hesap verme zorunluluğuna bir adım daha yaklaştırdığını' söyledi. Weinstein, suçlu bulunursa 5 ila 25 yıl arası hapis cezası alabilir. İddianamede Harvey Weinstein, 1. ve 3. dereceden tecavüz ile suçlanıyor.

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Weinstein, hakkındaki tüm suçlamalrı reddediyor. Büyük jürinin suçlaması Weinstein'ın geçen cuma hakkındaki suçlamalar nedeniyle teslim olması ve mahkemeye çıkarılmasının ardından geldi.

1 milyon dolar kefaletle ve elektronik izleme şartıyla serbest kalan ünlü yapımcının, 30 Temmuz'da mahkemeye çıkması kararlaştanlmıştı. Bu tarihin son suçlama ışığında değişebileceği belirtiliyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN KAMPANYAYA DESTEK

Harvey Weinstein hakkındaki suçlamalar ilk olarak New York Times ve New Yorker'da yayımlanmış, dünya genelinde yüzlerce kadın 'MeToo' (Ben de) adlı cinsel taciz karşıtı kampanyaya destek vermişti. Hollywood yapımcısı hakkında açıkça cinsel saldırı suçlamasında buluan ünlü isimler arasında Uma Thurman, Angelina Jolie ve Hayek de vardı.