Gazete Habertürk'te yer alan The Blast haber sitesinin elde ettiği mahkeme dosyaları kaynaklı habere göre, Weinstein’ın “Şeytan Prada Giyer” filminden ötürü Streep’e 143 bin dolar, Lawrence’a da 103 bin dolar borçlu olduğu ifade edildi.



İddiaya göre, alacaklılar arasında Julianne Moore, yazar Stephen King, eski Başkan Barack Obama’nın kızı Malia da bulunuyor.

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