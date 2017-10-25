Harvey Weinstein, Zelda Perkins’a susması için 165 bin dolar ödemiş!

Oscar ödüllü pek çok filme imzasını atan yapımcı Harvey Weinstein hakkında 1980'li yıllardan bu yana cinsel tacize uğradığını iddia edenler arasında eski asistanı Zelda Perkins de yer aldı.



İngiltere'de yayımlanan bir gazeteye konuşan Perkins, 1998'de 24 yaşındayken patronu Weinstein'ın tacizine uğradığını, yaşadığı bu kötü olayı açıklamak istediğini ancak 165 bin dolar karşılığında sustuğunu itiraf etti.



Weinstein'ın kendisine masaj yapmasını istediğini ve birlikte olmaya zorladığını anlatan Perkins, yaşadıkları nedeniyle çok utandığını, ardından bir anlaşma karşılığında para alıp imza attığını belirtti. Daha önce de iki kadın 330 bin dolar karşılığında Weinstein'ın tacizini anlatmamak üzere anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.



Oyuncu George Clooney, ise Weinstein hakkındaki gerçeklerin "Hollywood'un değişmesi gerektiğine" işaret ettiğini belirterek, artık kadınlara inanmanın zamanının geldiğini söyledi.

Harvey Weinstein

Zelda Perkins